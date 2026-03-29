Credit: Bandcamp

Il nuovo singolo dei Kodaclips è al contempo malinconico ed energico.

“Pirouette”, la seconda uscita del 2026 della band, si muove tra momenti di caos e riflessione, con arrangiamenti che attingono al post-punk e allo shoegaze.

Una prima parte potente, rabbiosa, a testa bassa, tagliente come un rasoio che ci riempie le orecchie e la testa. Ci vengono in mente gli You,Nothing. più incalzanti e poi ecco il cambio di direzione e di mood sonoro: tutto si fa più onirico ed etereo, come se dopo la sfuriata iniziale le nostre palpebre si fossero chiuse per portarci nel mondo del sogno, in cui tutto cambia forma e si fa più liquido.

Una gran bella canzone.

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