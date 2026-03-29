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Dopo aver esordito a gennaio con il singolo “30 gradi”, i Noday tornano con un nuovo brano, intitolato “Occhiali da sole”. Entrambi i brani faranno parte di “Solo stare solo”, il primo EP della band emiliana in arrivo l’8 maggio.



L’energia gaze del singolo precedente qui cambia leggermente forma: l’ago della bilancia si sposta verso il grunge, pur mantenendo una solida vena shoegaze nell’arrangiamento. Il refrain, memorabile e diretto, minaccia di restare irrimediabilmente impresso nella mente fin dal primo ascolto. C’è da dire che i ragazzi strizzano, con grande disinvoltura, l’occhio a una melodia che sa farsi quasi sbarazzina quanto appiccicosa, salvo poi piazzare i chitarroni nel ritornello e tutto che sale di tono alla grande. Per ora due centri perfetti e decisamente intriganti, che stanno delineando in modo ottimale i confini musicali dei ragazzi.

Il brano racconta il bisogno di isolamento e distacco dal mondo. Il testo esprime con una retorica tipica della cultura slacker il desiderio di rallentare e restare soli a casa, lontano da pressioni, interazioni forzate e giudicanti. Quello che da un primo ascolto potrebbe essere scambiato per ozio o apatia si rivela invece una forma di resistenza silenziosa contro ansie sociali ed eccessive aspettative che spesso arrivano da più fronti.

Gli occhiali da sole diventano quindi un simbolo di difesa emotiva, un filtro per proteggersi da una realtà percepita come surreale e interminabile.

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