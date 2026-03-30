Credit: Mads Perch

Sabato 28 marzo alla Royal Albert Hall di Londra, nel contesto dei concerti del Teenage Cancer Trust, curati da Robert Smith, si sono esibiti i Placebo e i Garbage.

I Placebo hanno aperto il concerto dei Garbage con un set acustico nel loro primo spettacolo dal vivo in quasi due anni, dopo il lungo tour del 2022 per l’acclamato “Never Let Me Go”.

Setlist:

Jackie (cover di Sinéad O’Connor)

Special Needs

Begin The End

Pure Morning

Taste In Men

Blind

Follow The Cops Back Home

Beautiful James

Slave To The Wage

Special K

Post Blue

Meds

Centrefolds

Poi è toccato alla band di Shirley Manson che ha ringraziato i Placebo:

“Siamo anche incredibilmente grati ai magici, meravigliosi e incredibilmente unici Placebo per aver condiviso il palco con noi stasera. Potrebbero essere loro stessi gli headliner qui, ma hanno scelto di venire a lavorare con noi, a collaborare con l’ente benefico per il bene comune. Il nostro rispetto per loro è infinito. Li conosciamo dagli anni ’90, siamo cresciuti tutti insieme, quindi per noi è particolarmente speciale condividere il palco con loro stasera. Che performance fottutamente incredibile avete offerto stasera – è qualcosa di molto magico che non capita molto spesso, quindi un grande applauso ai Placebo“.



Nella scalett anche la cover di “Lovesong” dei Cure (“una canzone di una band che ci ha ispirato a formare una band“, ha detto Manson).



Setlist:



There’s No Future in Optimism

Hold

Fix Me Now

I Think I’m Paranoid

Vow

Run Baby Run

The Trick Is to Keep Breathing

Not My Idea

The Men Who Rule the World

Wolves

Lovesong (The Cure cover)

Chinese Fire Horse

Cherry Lips (Go Baby Go!)

When I Grow Up

Push It

The Day That I Met God

Stupid Girl

Only Happy When It Rains













