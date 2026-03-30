Sabato 28 marzo alla Royal Albert Hall di Londra, nel contesto dei concerti del Teenage Cancer Trust, curati da Robert Smith, si sono esibiti i Placebo e i Garbage.
I Placebo hanno aperto il concerto dei Garbage con un set acustico nel loro primo spettacolo dal vivo in quasi due anni, dopo il lungo tour del 2022 per l’acclamato “Never Let Me Go”.
Setlist:
Jackie (cover di Sinéad O’Connor)
Special Needs
Begin The End
Pure Morning
Taste In Men
Blind
Follow The Cops Back Home
Beautiful James
Slave To The Wage
Special K
Post Blue
Meds
Centrefolds
Poi è toccato alla band di Shirley Manson che ha ringraziato i Placebo:
“Siamo anche incredibilmente grati ai magici, meravigliosi e incredibilmente unici Placebo per aver condiviso il palco con noi stasera. Potrebbero essere loro stessi gli headliner qui, ma hanno scelto di venire a lavorare con noi, a collaborare con l’ente benefico per il bene comune. Il nostro rispetto per loro è infinito. Li conosciamo dagli anni ’90, siamo cresciuti tutti insieme, quindi per noi è particolarmente speciale condividere il palco con loro stasera. Che performance fottutamente incredibile avete offerto stasera – è qualcosa di molto magico che non capita molto spesso, quindi un grande applauso ai Placebo“.
Nella scalett anche la cover di “Lovesong” dei Cure (“una canzone di una band che ci ha ispirato a formare una band“, ha detto Manson).
Setlist:
There’s No Future in Optimism
Hold
Fix Me Now
I Think I’m Paranoid
Vow
Run Baby Run
The Trick Is to Keep Breathing
Not My Idea
The Men Who Rule the World
Wolves
Lovesong (The Cure cover)
Chinese Fire Horse
Cherry Lips (Go Baby Go!)
When I Grow Up
Push It
The Day That I Met God
Stupid Girl
Only Happy When It Rains