Robyn Hitchcock ha annunciato un nuovo album, “The Confuser“, in uscita il 24 luglio per la Tiny Ghost Records. Il disco vede la partecipazione di Jeremy Fetzer (chitarra), Todd Bolden (basso) ed Eric Slick (batteria), oltre a Kimberly Rew, ex compagna di band di Robyn nei Soft Boys.

“Ricordi quando ti sei reso conto per la prima volta che in fondo sei solo un inquilino nel tuo corpo: che non è tuo per sempre?” dice Robyn parlando di “I Am This Think”, il primo singolo dell’album. “Mi è venuta in mente nell’estate del 2022, un’epoca d’oro a sé stante. Ero immersa fino alla vita nel freddo mare inglese a Compton Bay, la mia spiaggia preferita dell’Isola di Wight, e mi sono ritrovata a cantarla, sguazzando tra le onde come una bambina di 5 anni. Avevo quell’età quando ho visitato l’isola per la prima volta, quindi forse tornare in quelle acque per la prima volta dopo la pandemia ha dato vita a quella canzone.“

Tracklist:

