Pet Shop Boys Agents of Time, NYC Redux Band playing the music of Ramones, Slowdive (unica data italiana) e Suede (unica data italiana) sono gli ospiti delle due serate di concerti del Medimex 2026.

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Medimex torna dal 17 al 21 giugno con un programma che propone grandi concerti internazionali e un viaggio in diversi generi, dal pop al punk passando per lo shoegaze. Non mancheranno attività professionali e di networking per gli operatori musicali e gli artisti pugliesi, showcase per presentare le novità della scena regionale e nazionale, incontri, mostre, racconti dedicati ai grandi della musica mondiale, presentazioni e attività per avvicinarsi al mondo della musica.



Sabato 20 giugno arrivano i Pet Shop Boys e nella stessa serata sul palco anche Agents of Time, formazione elettronica pugliese, composta dai producer Andrea di Ceglie e Luigi Tutolo, che dal 2013 si è esibita nei principali festival e dancefloor mondiali e ha remixato un brano di The Weeknd.

Domenica 21 giugno sono previsti tre concerti. Il Medimex celebra i 50 anni del punk con NYC Redux Band playing the music of Ramones, anteprima mondiale: i brani del disco omonimo di debutto dei Ramones reinterpretati da un supergruppo che riunisce alcuni dei più importanti musicisti della scena statunitense: Brian Chase (Yeah Yeah Yeahs), Sami Yaffa (Michael Monroe, Joan Jett), Steve Conte (New York Dolls), Kid Congo Powers (ex-Bad Seeds), Luis Accorsi (Toxic Tito), Eugene Hutz (Gogol Bordello), Victoria Espinoza (Puzzled Panthers/Gogol Bordello) e Tammy Faye Starlight. Tornano poi al Medimex, dopo il concerto del 2017 a Bari, gli Slowdive, band britannica imprescindibile per gli appassionati di shoegaze. E infine Suede, che pochi giorni fa erano a Milano e nella data di Taranto presenteranno il loro ultimo album “Antidepressants”.