credit: Ebba Gustafsson Ågren.

Miranda Coral Engholm, nata e cresciuta nel sud della Svezia, ha debuttato nel 2019 con il singolo “find me wrong”. Il delicato brano sadcore ha rapidamente ottenuto un ampio riconoscimento e ha consacrato Coral come una delle nuove artiste indie più interessanti. Nel 2021 ha pubblicato il suo album di debutto “Spoon”.



Il 25 marzo Coral ha pubblicato il singolo “A Little While”, un assaggio del prossimo album “Make Me Blush”, in uscita a giugno. Il brano è stato scritto insieme al produttore e musicista Emil Brorson, che ha anche co-prodotto l’album insieme al produttore Gustav Alte.

Una ballata essenziale al pianoforte su un amore impossibile. In vero spirito lo-fi, è stata registrata utilizzando quattro telefoni cellulari: uno per la voce solista, uno per il pianoforte e i cori, e due per le parti del coro. A livello di testo, indugia sui temi del tempo e del fragile impulso di fermarlo. Il desiderio di essere migliori di quanto si è, unito alla silenziosa, latente consapevolezza

che la relazione non funzionerà mai.

Minimale e raccolta, in punta di piedi, verso il nostro cuore.