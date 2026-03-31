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Chi si rivede, Guillaume ed Erica, in arte Special Friend, tornano con il loro indie-pop accogliente e frizzante ma sempre pronto a sporcarsi per abbracciare tratti anche noise. Passano il tempo e le registrazioni e il duo si fa sempre più accattivante, meglio registrato e più curato, ma sono sempre loro!

<a href="https://specialfriend.bandcamp.com/album/clipping">Clipping by Special Friend</a>

La scuola è quella dell’alt-rock che guarda all’America, con andamenti a tratti leggeri e scanzonati, molto, molto melodici e invitanti (ottimo il lavoro sulle due voci che duettano, si cercano e s’intrecciano sempre in modo prelibato, per la melodia perfetta), ma poi ecco che folk o addirittura slowcore possono fare capolino. Resta una capacità melodica che emerge in ogni brano e una voglia di variare sul tema, in modo da infondere brio e vivacità al disco, che si dimostra capace di tenere il passo per tutta la sua durata.

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