Lunedì 23 marzo 2026, presso la Riverside Church di New York, sono andate in scena le celebrazioni per il 30° anniversario di Democracy Now! All’evento, tra i tanti, hanno partecipato Bruce Springsteen e Patti Smith, ma anche Michael Stipe che, con Aaron Dessner, ha eseguito “No Time for Love Like Now”, brano nato per il progetto Big Red Machine.



“Questa sera sembra un richiamo, una voce di coraggio, di ottimismo, di resilienza e di comunità di fronte al collasso del sistema.”: così dice l’ex leader dei R.E.M. in merito allo show.