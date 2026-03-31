Credit: Bandcamp

I Boo Radleys hanno annunciato “In Spite of Everything“, il loro nuovo album della loro seconoda vita iniziata nel 2021 senza il chitarrista Martin Carr. Il disco è stato prodotto dal bassista Tim Brown e uscirà il 1° maggio per Boostr Music. Dopo “Living Is Easy” e “Solarcide” ecco un nuovo singolo.

L’album è stato realizzato in circostanze difficili, principalmente dovute alla morte del figlio maggiore di Brown. “Alle 2 del mattino, seduto a meditare sulla nostra perdita durante la veglia funebre di mio figlio, mi sono ritrovato a riflettere su tutti i principali eventi di cronaca che mi avevano segnato nel corso degli anni e sull’impotenza che a volte provavo nel non poter cambiare nulla“, dice Brown. “Scrivere l’ultimo verso è stata la cosa più difficile e personale che abbia mai fatto. Il percorso e la perdita di mio figlio mi hanno cambiato profondamente, ma mi ricordano anche, anche in questi momenti più bui, tutto ciò per cui devo essere grato. Attraverso questa canzone, spero di onorare la loro memoria e la luce che hanno portato nelle nostre vite.“

“Bring Them Back Again” è il nuovo assaggio:

Tracklist:

