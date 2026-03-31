Joan As Police Woman annuncia un nuovo LP, “Real Life Evolution”, in arrivo il prossimo 16 giugno via Reveal Records: si tratta di una rivisitazione audace del suo debutto sulla lunga distanza “Real Life” (2006), che vede al contempo anche le versioni alternative di due brani tratti da quell’album.

La musicista nativa del Maine spiega:

Le persone mi chiedono continuamente: ‘Non ti stanchi mai di suonare le tue vecchie canzoni?’ La risposta è un no assoluto. E se mai dovesse succedere, le reinventerei finché la gioia non tornasse, non come un atto di revisione, ma di riscoperta. Le canzoni vivono oltre i loro creatori. Come noi, con il tempo trovano il loro equilibrio, diventando sempre più se stesse.

Questo spirito è il cuore pulsante del mio nuovo album, REAL LIFE EVOLUTION, dieci versioni reinterpretate di ogni brano dell’originale Real Life. Alcune trasformazioni sono sottili. Altre sono profonde. Tutte sono state realizzate con un cast completamente nuovo di collaboratori.

Tra questi ci sono due straordinari ospiti alla voce. L’inimitabile Iggy Pop, con la cui band ho avuto il privilegio di andare in tour, suonando le tastiere e cantando, ha registrato una versione sorprendente di “Save Me” mentre eravamo in tournée in Nuova Zelanda. Abbiamo dovuto lavorare tenendo conto degli uccelli all’esterno, che a quanto pare avevano opinioni molto forti sulla sessione. Poi c’è Krystle Warren, una vera originale e una delle mie cantanti preferite in assoluto. La sua voce è così profondamente soul che “I Defy” sembra essersi inserita con naturalezza nella sua nuova veste.

Dal mio attuale trio in tour, Will Graefe porta il suo lavoro di chitarra emotivamente magistrale e Jeremy Gustin la sua straordinaria sensibilità ritmica in diversi brani. Le inventive creazioni alla batteria di Parker Kindred sono state la scintilla per altri. Thomas Bartlett ha dato una nuova dimensione alla title track — mantenendone l’emozione originale ma tingendola di una luce più calda, ambrata — aggiungendo anche il basso Rhodes lungo tutto il disco. E questo album mi ha dato l’opportunità di riunirmi, dopo decenni, con il contrabbassista Tony Scherr, il chitarrista Oren Bloedow e il bassista funk Danny Blume — musicisti la cui arte si è solo approfondita nel tempo.

Sono davvero felice di condividere tutto questo con voi. Io sono Real Life. Tu sei Real Life. Noi siamo Real Life.