Le Lambrini Girls, l’esplosivo duo composto da Phoebe Lunny (voce/chitarra) e Selin Macieira (basso), presentano il loro nuovo singolo “Cult of Celebrity”.

A proposito del nuovo brano, la band dice: “La storia secolare di vendere l’anima al diavolo è stata per anni un racconto leggendario dell’alta società. Tuttavia, alla luce dei recenti eventi, si scopre che le élite sono in realtà il diavolo incarnato, mangia-bambini, pedofili. Che cazzo di sorpresa! Non avevano anime da vendere fin dall’inizio.”

Il disco “Who Let The Dogs Out” per noi era da 8 in pagella.