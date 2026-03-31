Credit: Shervin Lainez

Dopo aver pubblicato, via 4AD, il loro terzo LP, “Secret Love“, solamente a gennaio, i Dry Cleaning tornano oggi con materiale inedito.

La band post-punk londinese, infatti, ha appena rilasciato il nuovo singolo “Slice By A Fingernail”: il brano, registrato nelle stesse sessioni del loro album più recente, è accompagnato da un video diretto da Bullyache.

Sullo sfondo del ricco panorama sonoro della band, che fonde il punk e l’hardcore statunitensi dei primi anni ’80 con lo stoner rock e i groove motorik, la frontwoman Florence Shaw propone testi astratti che parlano in parte di qualcuno che odia l’attenzione.

La Shaw dice del pezzo:

Tutta quell’attenzione li fa sentire a pezzi. Così fantastica di nascondersi all’interno di un enorme bocciolo di fiore e di essere anonimo in una folla di notte. L’immagine di un segno marrone lasciato da un’unghia premuta su un petalo ha ispirato parte del testo. Ho pensato ai boccioli di peonia che non si aprono e poi ingialliscono, e alla loro rigidità. Il testo è stato ispirato anche dal libro illustrato dell’illustratrice Jooyoung Kim su un cane dal corpo allungato, intitolato ‘Welcome to My Life’.

Vi ricordiamo inoltre che i Dry Cleaning saranno in Italia nel prossimo mese di agosto per una data unica prevista per venerdì 7 all’Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA). I biglietti e le info li potete trovare qui.