Sappiamo bene che i Friko hanno annunciato il secondo album. “Something Worth Waiting For”, seguito di “Where we’ve been, Where we go from here” del 2024, uscirà il 24 aprile per l’etichetta ATO. È stato prodotto da John Congleton, e il batterista Bailey Minzenberger dice: “Nel nostro primo disco eravamo molto più coinvolti nell’aspetto tecnico di ogni cosa, ma questa volta John ci ha chiarito che voleva solo che entrassimo in studio e facessimo il nostro lavoro. Penso che questo ci abbia permesso di lasciarci andare come mai prima d’ora, e grazie a ciò abbiamo catturato qualcosa di molto grezzo“.

Il nuovo singolo, che segue “Choo Choo” e “Seven Degrees” è “Still Around”, dal micidiale trascinante impeto indie-rock: