I Junction tornano sulle scene con un album omonimo che guarda con decisione fuori dai confini nostrani. Il disco del trio padovano, tutto cantato in inglese, si presenta come un’operazione dal respiro internazionale, dove le radici italiane cedono spazio a chiare influenze statunitensi e britanniche. La band non fa mistero delle proprie coordinate stilistiche, citando riferimenti che spaziano dal noise dei Sonic Youth alle melodie oblique di Pixies e Pavement, fino al post-punk spigoloso di Gang of Four e The Fall.

Il suono si muove con agilità tra garage rock e post-punk vecchia scuola, beneficiando però di una produzione moderna che ne esalta la componente melodica. Per mantenere intatta l’energia dei loro concerti si è deciso di registrare i dieci brani della tracklist in presa diretta. Un’ottima scelta che preserva la forza d’impatto della musica dei Junction.

I testi oscillano tra ironia e analisi sociale, toccando temi decisamente attuali come le difficoltà di comunicazione, la polarizzazione della società, la vulnerabilità e l’alienazione da schermo. È un lavoro che punta tutto su pezzi diretti e orecchiabili, con un’estetica sonora ancorata al punk ma complessivamente più ricca e articolata.

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