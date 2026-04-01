Completano la Trilogia della Metamorfosi iniziata nel 2017 i Cacao Mental e dopo “Para Extrañas Criaturas” e “Reproducción” pubblicano per La Tempesta “Evoluciòn”. Titolo che ben sintetizza il percorso di Kit Ramos, Stefano Iascone, Marco Pampaluna con Matteo Marchese e Nahuel Martinez alle percussioni.

Credit: Annapaola Martin

Dieci brani in equilibrio tra Mediterraneo e Latinoamerica; cumbia, psichedelia e elettronica che si basano sulla solida interazione tra la tromba di Iascone e le chitarre di Pampaluna con la voce di Kit Ramos che insegue i ricordi. L’esperienza più che decennale dei Cacao Mental diventa stimolo per una ricerca mai fine a se stessa ma attenta al ritmo, alle melodie.

Poesia, introspezione, psichedelia convivono fin dalle prime note di “Alma Negra”, trascina e convince l’indole tex mex di “La Noche” come “Me Acuerdo De Ti” che introduce sonorità elettroniche e ritmi hip hop. Non manca la creatività ai Cacao Mental che in “Dea” e la title track uniscono passato e presente.

Lisergici e contemporanei in “Rumi Runa”, cumbieros appassionati in “Foresta”, avventurosi in “Shipibo”. Le armonie latine di “Vuelvete Luna” e la scattante “Dimension Cm” chiudono degnamente un disco e una trilogia che per i Cacao Mental sembra solo l’inizio del viaggio già proiettati come sono verso un futuro fatto di musica e palchi da calcare.