Ormai è parecchio tempo che i Wave Pictures pubblicano album, quasi trenta anni di storia e una ventina di album, eppure nonostante questo non hanno ancora stancato, contraddistinti dal loro stile così riconoscibile per la voce tremolante e unica di David Tattersall e per il loro modo di raccontare la loro musica che li fa sembrare sempre così vicini e sempre così indie.

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Questo ultimo album è stato registrato tutto live e riesce a dare l’immediatezza del loro sound e la loro capacità di tracciare linee melodiche così familiari, certo ormai familiari ma allo stesso tempo sempre capaci di restituire la loro abilità di affascinare e in un certo qual modo sorprendere.

Così, come iniziano con “Alice”, subito mi colpisce la presenza importante della chitarra elettrica ( che sarà costante in tutto l’album) e una sezione ritmica sostenuta, mentre David canta la speranza che tutto prima o poi andrà bene, seguita da “Sure and Steady” con un bell’assolo di chitarra e una melodia malinconica tipica della band.

La parte centrale dell’album ci riserva qualche gioiellino, “Sparklers” cantata con Holly Holden dove siamo cullati dalle loro voci mentre dolcemente si fondono con una chitarra hawaiana in un brano semplicemente irresistibile, “Gained / Lost” la title track che sarebbe una hit nel mio mondo ideale con la sua energia inaspettata e un ritornello che ti entra in testa, “Faded Wave Pictures T-shirt”, ancora insieme a Holly Holden, che inizia con una chitarra acustica ma poi sono il piano e le loro voci e farci sognare.

Devo dire che la presenza in quasi tutti i brani di Holly Holden, che si combina perfettamente con il tono vibrante della voce di David, arricchisce le loro canzoni, sia in brani energici e martellanti come “Samuel” sia in pezzi lenti e eleganti incentrati sulle loro voci come “Orange Fire”, portandoci verso la conclusiva “Worry Anymore” che restituisce una serenità’ rassicurante che in fondo è la cifra di una band ormai leggendaria come The Wave Pictures.

Generalmente dopo un po’ di anni perdo interesse anche per le mie band preferite ma David e company hanno questa capacita’ di catturarmi ogni volta, in questo ultimo lavoro devo dire che ho trovato delle chitarre particolarmente piacevoli e linee melodiche ( grazie anche al supporto di Holly Holden) riuscite e capaci di regalare un senso di sorprendente novità, ancora una volta The Wave Pictures sono riusciti a sorprendermi piacevolmente e non era scontato.