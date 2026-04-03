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Attenzione, perché quando c’è di mezzo Sebastian Lugli dei Rev Rev Rev la nostra attenzione vola altissima. In questo caso tra le mani abbiamo la prima uscita del suo nuovo progetto. Black Reverie è un collettivo psichedelico che fonde il buio dei fuzz con il caleidoscopio dei riverberi. Un atto di alchimia sonora che unisce emozioni oscure e melodie eteree, coinvolgendo al momento membri di Desert Ships, We Melt Chocolate e The Stargazer Lilies. Il loro sound è un rito ipnotico sospeso tra rumore e sogno.

Quello che possiamo fare di fronte a “When The Reverbs Ends” è lasciarsi andare, farsi trasportare dal flusso ipnotico e sonoro, tanto dolce e invitante, quanto capace di improvvisi deragliamenti sonici.

Nata dalla domanda “cosa resta dopo la fine del riverbero?“, la canzone trae ispirazione dal cinema indipendente di Michael Wild.

«Guardando ‘Thrashers’ – racconta Sebastian Lugli – «ho provato una sensazione inspiegabile a parole, ma a cui ho cercato di dare forma con questa musica e questo testo. Ho gettato le basi con una linea di basso molto sixties e un’armonia a sua volta piuttosto vintage, poi ci ho aggiunto i miei suoni di chitarra. La cosa magica è che a rendere perfetta questa sensazione sono stati i contributi di Kim e John degli Stargazer Lilies: quando ho sentito le loro parti mi è venuta la pelle d’oca. Sembravano dare voce ai miei sogni. Questa è la magia di collaborare con artisti come loro.»

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Black Reverie: Bandcamp