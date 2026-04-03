Con “Hyperspace Mountain”, gli Honey I’m Home mostrano decisamente i muscoli ritmici: intensi, energici e più sicuri dei loro mezzi come forse non li abbiamo mai sentiti. Un lavoro ritmico imponente e trascinante, una melodia che entra subito in tetsa, un attimo per rifiatare e poi via, si riparte alla grande!

La band, paradossalmente, in quetsa canzone esplora il concetto di sminuire se stessi, la cattiva abitudine di voler accontentare tutti e la sensazione di dover mettere se stessi in secondo piano nella propria vita. E per farlo mette in luce forse la versione più esuberante e accattivante.

Abbiamo già parlato molto bene della band nel passato e stiamo tenendo costantemente gli occhi aperti su di loro, perché il loro indie-rock fortemente venato di shoegaze si sta rivelando ricco di sfumaure e decisamente cangiante, insomma, ne siamo sempre più sicuri…ne vedremo delle belle!

Listen & Follow

Honey I’m Home: Instagram