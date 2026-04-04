I Bush sono l’ultimo gruppo musicale ad aver partecipato alla serie “Tiny Desk Concert” della NPR. Il gruppo, frontman Gavin Rossdale con il chitarrista Chris Traynor, il bassista Corey Britz, il batterista Nik Hughes e il tastierista Joshy Soul, ha eseguito una scaletta di quattro brani.

“Machinehead” e “Glycerine” risalgono al loro album di debutto “Sixteen Stone”, mentre “Out of This World” proviene dal loro album del 2001 “Golden State”, in scaletta anche la title track del loro album più recente, “I Beat Loneliness” del 2025.

Ricordiamo che i Bush hanno preso la decisione di annullare una parte del loro tour europeo, inclusa la tappa italiana di lunedì 6 luglio 2026 al BOnsai di Bologna.