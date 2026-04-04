Ovviamente quando citiamo Rick Altieri il primo pensiero va ai Blue Ocean, ma ora la nostra attenzione si deve concentrare sul suo progetto in bilico tra shoegaze, synth e drum machine: parliamo degli above me che il 1 maggio, per Dandy Boy Records, pubblicherà “Soften The Blows”.
Il primo assaggio (che tra l’altro vede anche la presenza di Lauren Matsui dei Seablite) è “Water Drops” che mette in mostra influenze piuttosto chiare che rimandano tanto ai Chapterhouse quanto alla mitica “Soon” dei My Bloody Valentine.
Ottimo primo passo…
Dopo un EP omonimo pubblicato sempre dalla Dandy Boy Records, “Soften The Blows” segnerà il primo LP completo di above me.
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Dandy Boy Records: Bandcamp