Il 31 luglio arriva a Genova, nella cornice del Lilith Festival 2026 a Villa Brombini, una leggenda come Beth Orton per presentare il nuovo lavoro “The Ground Above”.
Biglietti QUI.
Una voce che ha attraversato generazioni, notti, amori e trasformazioni. Una musica che non è mai stata solo musica.
L’artista si muoverà tra folk, elettronica e verità emotiva. Dalla folktronica di “Trailer Park” a “The Ground Above”, un viaggio che parla di rinascita, libertà e resistenza interiore. Un live che è respiro, corpo, memoria. Un’artista in costante evoluzione.
Pochi giorni fa la stessa Orton ha pubblicato il brano “The Ground Above”:
Nello stesso festival sono attese anche:
3 luglio, LIN, Chiostro di Sant’Andrea
1 agosto, Sarafine
8 agosto, Anna von Hausswolff