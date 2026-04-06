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Il 31 luglio arriva a Genova, nella cornice del Lilith Festival 2026 a Villa Brombini, una leggenda come Beth Orton per presentare il nuovo lavoro “The Ground Above”.

Biglietti QUI.

Una voce che ha attraversato generazioni, notti, amori e trasformazioni. Una musica che non è mai stata solo musica.

L’artista si muoverà tra folk, elettronica e verità emotiva. Dalla folktronica di “Trailer Park” a “The Ground Above”, un viaggio che parla di rinascita, libertà e resistenza interiore. Un live che è respiro, corpo, memoria. Un’artista in costante evoluzione.

Pochi giorni fa la stessa Orton ha pubblicato il brano “The Ground Above”:

<a href="https://bethorton.bandcamp.com/album/the-ground-above">The Ground Above by Beth Orton</a>

Nello stesso festival sono attese anche:



3 luglio, LIN, Chiostro di Sant’Andrea

1 agosto, Sarafine

8 agosto, Anna von Hausswolff