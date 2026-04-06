Il futuro dell’elettronica si svela a Roma con un evento che segna l’inizio di un nuovo capitolo per Dissonanze! Due giorni di pura sperimentazione sonora, performance live e DJ set che attraversano il panorama globale della musica elettronica.
12 – 13 settembre 2026, Auditorium Parco della Musica, Ennio Morricone, Roma
Björk dj set / Peggy Gou
Chloé Caillet / Daphni / Donato Dozzy / Floating Points
Honey Dijon / Job Jobse / Kelly Lee Owens dj set
Moodymann b2b Marcellus Pittman / Octave One live
Raresh / Ron Trent / Sama’ Abdulhadi / Skream & Benga
Aline Umber live / Betametric / CARISTA / Dante / Duddha / GNMR
ISAbella / Iride 2b2 Giancarlino / Jazzanova live feat. Wayne Snow
Lefto Early Bird / Nubiyan Twist / Omeria / Paranoid London live
Ruthven / Session Victim live / Sugar Free / Ti Es / Tiger & Woods live / Yu Su
Biglietti QUI.