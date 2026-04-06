Credit: Dave Sausins

Jake Cheesman, Louise Schwarz e Tom Hackwell degli Erotic Secrets Of Pompeii hanno dato vita a una nuova band: gli Heavy For The Tropics. Cheesman alla batteria, Schwarz a organo e voce, Hackwell nel ruolo di produttore e chitarrista hanno già pubblicato diversi singoli: “Worst Regards”, “Yoko Oyes” “Vanities“, “Slipper Whippings“, “Spirals” e ora il divertente “Rank Party”.

“Abandon all niceties and manners, this is a rank party” così descrivono questi sfrenati tre minuti e ventidue secondi che sono il brano d’apertura dei loro concerti accompagnati da un video diretto da Richard Speers che mette in scena un furioso baccanale popolato da persone con cui non ci si vorrebbe far vedere il giorno dopo.

Sezione ritmica tribale, parti di chitarra dark e taglienti e la voce di Louise Schwarz a tracciare melodie psichedeliche che fanno molto rock anni settanta, stile che torna spesso come fonte d’ispirazione insieme all’indie rock (The Breeders, Mariana Enriquez, Deerhoof, Dinosaur Jr e Hannah Hoch) nella musica degli Heavy For The Tropics, progetto parallelo sempre intrigante e libertino.

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