Credit: Alva Le Febvre

Gli Iceage hanno annunciato il loro prossimo album, “For Love of Grace & the Hereafter“, il loro primo nuovo lavoro dal 2021, e hanno pubblicato il nuovo singolo, “Ember”. Il disco è atteso il 29 maggio via Mexican Summer.

“For Love of Grace & the Hereafter” vede quindi “Ember” come secondo assaggio, dopo “Star”, pubblicato il mese scorso:

Prodotto dalla band insieme a Nis Bysted, “For Love of Grace & the Hereafter” è stato registrato lo scorso anno al Silence Studio nella Svezia rurale. Segna la seconda volta che gli Iceage tornano in studio per una seconda sessione; l’unica occasione precedente è stata quella di “Plowing Into the Field of Love” del 2014 sempre nella stessa location.

Come dicono le note stampa, nel corso delle dodici tracce che compongono l’album, un universo d’amore si espande e si contrae in un eterno tango; i testi di Elias Rønnenfelt ardono di un’intimità apocalittica, mentre la band si muove con maestria all’interno del proprio scenario mutevole di un post-punk selvaggio

Il cantante Elias Rønnenfelt afferma che l’obiettivo era quello di ricreare l’intensa energia del loro album del 2014, spiegando: “Le canzoni dovevano essere immediate, urgenti, crude e veloci. Volevamo cercare di liberarci di ogni peso superfluo. Catturare sfoghi di energia è ciò che ci entusiasma di più“.

Tracklist:



1 Ember

2 Match Head Girl

3 The Weak

4 No Fear

5 Salve for Every Sore

6 mother-of-pearl

7 Tender Blades

8 1835

9 Star

10 Lifetime

11 Holy Water

12 True Blue