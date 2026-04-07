credit: Ale Morana

IOSONOUNCANE torna dal vivo quest’estate con una serie di concerti in acustico, nello stesso formato scarno ed essenziale con il quale aveva tenuto quattro concerti a Bologna, al Locomotiv Club fra marzo e aprile del 2025.



IOSONOUNCANE è attualmente impegnato in studio, nella scrittura di colonne sonore e nella realizzazione di diverse sonorizzazioni tra cui quella per la mostra “Luigi Ghirri. A series of dreams – Paesaggi visivi e paesaggi sonori” all’interno della quale sarà possibile ascoltare l’installazione “Oltre quei monti il mare” che Jacopo Incani sta realizzando in questi mesi e che debutterà il 30 aprile 2026 presso il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia.



Questi concerti, nel formato chitarra e voce, rappresentano quindi delle parentesi all’interno di un periodo fertile e creativo, in cui IOSONOUNCANE riproporrà brani dai suoi album e cover nella forma più diretta e immediata possibile.



Ecco le date:



12 giugno Lucca – Auditorium San Francesco

13-14 giugno Cagliari – EXMA / Giornate del Respiro

15 giugno Nuoro – TEN Teatro Eliseo Nuoro

28 giugno Castello Magalotti, Fiastra (MC) – Fiastrapalooza

4 luglio Galzignano Terme (PD) – Anfiteatro del Venda

5 luglio Soliera (MO) – Arti Vive Festival

11 luglio Catania – Teatro Antico – AZUL | Z?

12 luglio Tornimparte (AQ) – Paesaggi Sonori

Biglietti disponibili qui: https://www.panicoconcerti.com/artist/iosonouncane/