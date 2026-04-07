Kurt Vile pubblicherà il suo nuovo album “Philadelphia’s been good to me” il 29 maggio per la Verve Records.

Con il suo nuovo album, l’artista americano torna alle origini, rendendo omaggio alla sua città natale.

“Questo è il mio disco ‘ritorno a casa a Philly’”, dice. “Lo sto trattando come se fosse il mio ultimo disco. Ci ho messo tutto me stesso. È il mio miglior disco dal punto di vista vocale. È il mio miglior disco per quanto riguarda la chitarra elettrica. È il mio disco più organico, realizzato nel comfort della mia zona di comfort.“

Il nuovo singolo “Chance To Bleed” è ora disponibile e vede la partecipazione di Natalie Hoffman (NOTS, Optic Sink), Ethan Buckler (King Kong, Slint) e Greg Cartwright (Reigning Sound, The Oblivians).

Un’ode alle “serate rock ‘n’ roll di una volta, lo-fi e fai-da-te“, spiega l’autore:

“Chance To Bleed” è una sorta di nuovo brano energico e scatenato. Registrato con la mia band di amici, i Violators, ad Athens, in Georgia…e poi giù per la strada fino a Memphis, nel Tennessee, dove abbiamo convinto la leggenda locale Greg Cartwright a suonare con noi. Ho completato questa jam a Los Angeles con Rob Schnapf al mixer e a quel punto era già al top, baby. Il video è uno spasso: ho invitato i miei amici di Memphis a partecipare e ci sono un sacco di altri ospiti leggendari, quindi tenete gli occhi aperti.

Tracklist:

