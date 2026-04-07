Dopo “Dimenticare Maria“, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri pubblicano “Per le vie della città”.

Il brano affronta i temi della distopia del presente, della disgregazione sociale e dello smarrimento dell’individuo, sospeso tra solitudine e desiderio di infinito. In un contesto segnato da mistificazione e da quello che Pier Paolo Pasolini definiva “accorante superfluo“, la Luna diventa nel testo il simbolo di una possibile appartenenza a qualcosa di più grande, ricordando la fragilità e insieme la profondità della condizione umana.

Scritta da Pierpaolo Capovilla, “Per le vie della città” è una delle canzoni che andranno a comporre il nuovo album della band, previsto dopo l’estate.

Date italiane imminenti, eccole:

10 aprile 2026 – Locomotiv Club, Bologna

11 aprile 2026 – CS Sisma, Macerata

17 aprile 2026 – Hacienda, Roma

26 aprile 2026 – Arci Bellezza, Milano

9 maggio 2026 – Palafenderl, Vittorio Veneto

13 maggio 2026 – Hiroshima Mon Amour, Torino