Gli Strokes hanno annunciato “Reality Awaits“, atteso il 26 giugno, disco prodotto da Rick Rubin. La band guidata da Julian Casablancas ha diffuso il primo brano anticipatore “Going Shopping”, già svelato in precedenza tramite una cassettina mandata direttamente a qualche fan selezionato.

La band in queste ultime settimane aveva dato segnali di essere pronta a lanciare qualcosa e ora, beh, eccoli qui. Che ne dite di questo nuovo brano?



L’ultima fatica della band risale al 2020: “The New Abnormal” ha diviso i fan, tra chi lo ritiene all’altezza dell’esordio e chi non trova grossi motivi d’interesse.



Tracklist:



Psycho Shit Dine N’Dash Lonely in the Future Falling out of Love Going to Babble On Going Shopping Liar’s Remorse The Fruits of Conquest Pros and Cons

Ecco la cover del disco: