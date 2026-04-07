La band indie-rock nordirlandese Two Door Cinema Club arriva live in Italia con il “15th Anniversary Tour – Performing Tourist History in Full + Their Greatest Hits”, per due appuntamenti: il 21 luglio 2026 al Festival del Vittoriale Tener-a-Mente di Gardone Riviera (BS) e il 22 luglio 2026 al Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

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Il tour celebrerà i 15 anni del loro album di debutto “Tourist History” e, per l’occasione, la band porterà sul palco l’album per intero insieme ai loro maggiori successi.

Originariamente pubblicato il 1° marzo 2010, “Tourist History” ha conquistato la vetta delle classifiche irlandesi, è stato inserito nella BBC Sound of 2010 Poll ed è stato acclamato a livello internazionale, portando i Two Door Cinema Club dal garage di Bangor, dove hanno registrato l’album, ai palchi dei principali festival mondiali. L’album include singoli come “What You Know”, “Something Good Can Work” e “Undercover Martyn”, mescolando sonorità punk ed elettroniche.

La band è composta da Alex Trimble (voce, chitarra, programmazione), Sam Halliday (chitarra, voce) e Kevin Baird (basso, voce).

I successivi album “Beacon” (2012), “Gameshow”, “False Alarm” e “Keep on Smiling” hanno consolidato la band come headliner di festival e arene a livello mondiale. Nel 2024 i Two Door Cinema Club hanno completato un tour di 30 date sold out negli Stati Uniti e una serie di concerti esauriti in Australia, chiudendo con una performance alla Sydney Opera House.