Jon Spencer torna con un nuovo album, “Songs of Personal Loss and Protest“, in uscita il 12 giugno per la Shove Records. L’ha realizzato con la sua attuale band, composta da Spider Bowman alla batteria e Kendall Wind al basso, ovvero la sezione ritmica dei The Bobby Lees.

“Sto attraversando un periodo di riflessione spirituale“, dice Jon. “Negli ultimi anni ci sono stati molti conflitti emotivi e perdite personali: il passare del tempo ha il suo prezzo. Perdere amici, perdere familiari, e tutto questo in un mondo che va a rotoli, dove sembra che stiamo perdendo le libertà fondamentali… Sto cercando di trovare un equilibrio tra molte cose, ma la risposta è sempre il rock’n’roll. Il rock’n’roll è il vero dono dell’America al mondo: il suono della rivoluzione! È sceso dal cielo, un disco volante urlante e cromato, come un mostro dello spazio, è atterrato qui sulla Terra affinché i freak potessero dire la loro. È il suono ribelle che fa muovere i fianchi. Il blues è la mia Bibbia, il rock’n’roll è il nostro grido di battaglia!“

Il primo singolo dell’album è “Knock ‘Em Out”:

Tracklist:

