Mantiene le attese “Ö” il debutto dei Fcukers di Shanny Wise (ex The Shacks) e Jackson Walker Lewis già attivo negli Spud Cannon che continuano il rapporto con la Ninja Tune che attraverso la side label Technicolour Records aveva già pubblicato l’EP “Baggy$$”. Sonorità tra house, noise ed elettronica che tornano a dominare questi undici brani che alternano momenti melodici ad altri più decisi.

Emerge un gusto più rilassato, quasi pop, nelle melodie di “L.U.C.K.Y” della solare “Butterflies”e di “Lonely” mentre la ritmata “If you wanna party, come over to my house” riprende e attualizza le sonorità dei primi Daft Punk, duo che non a caso viene ampiamente citato nella biografia dei Fcukers (la Ninja Tune si è perfino spinta a dire che se il protagonista di “Da Funk” andasse in giro oggi nel Lower East Side ascolterebbe proprio loro).

Non mancano riferimenti all’hip hop in “Play Me” e ritmi martellanti in “I Like It Like That” che si sposta su un sound reggae e dub ancora più sviluppato in “TTYGF”. Sembra venire tutto facile ai Fcukers che con Kenneth Blume (FKA, Kenny Beats) e Dylan Brady dei 100 Gecs alla produzione e il mix di Tom Norris (Lady Gaga, Charli XCX, The Weeknd) mettono insieme un debutto interessante (“Getaway” e “Feel The Real” altri due brani da ascoltare).

Listen & Follow

Fcukers: Instagram