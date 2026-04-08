Leggendari e notoriamente imprevedibili, i Dwarves tornano con un nuovo album, “JENKEM“, in uscita il 5 giugno per Greedy Records. Dopo decenni di carriera che ha attraversato il punk, l’hardcore e la musica heavy, la band rimane un pilastro della cultura underground: influente quanto imprevedibile, e ormai ben oltre il punto in cui abbia bisogno di presentazioni.

Una raffica ad alta velocità radicata negli istinti più selvaggi dell’hardcore, “JENKEM” attinge alla stessa aggressività grezza e all’intensità vertiginosa che hanno alimentato il primo crossover tra punk e thrash. Essenziale e mirato, l’album rivisita l’era più provocatoria della band, canalizzando lo spirito selvaggio di “Blood, Guts & Pussy” e spingendo ancora oltre il loro lato nichilista.

Attraverso tredici brevi e violenti scoppi — veloci, sporchi e senza filtri — più un brano devastante a tempo medio, “JENKEM” non perde tempo ad arrivare al punto. È essenziale, abrasivo e costruito per avere un impatto — un disco che si colloca a metà strada tra l’urgenza dell’hardcore classico e la forza bruta delle radici punk del thrash, rafforzando il posto dei Dwarves in quella discendenza.

Mai accontentandosi di limitarsi a pubblicare musica, la band sta lanciando “JENKEM” con una valanga di video live e animati, insieme a una serie di 7″ da collezione. I fan possono anche procurarsi copie autografate e merchandising esclusivo direttamente tramite il sito ufficiale della band, continuando l’etica DIY che ha definito i Dwarves sin dal primo giorno.

Per celebrare l’uscita, i Dwarves porteranno il loro famigerato e caotico spettacolo dal vivo in tour per una lunga serie di date in Nord America ed Europa.

Ecco le date italiane:

5 luglio, Treviso @ Nomad (Free Show)

16 luglio, Bergamo @ Punk Rock Raduno (Free Show)

17 luglio, Torino @ Blah Blah