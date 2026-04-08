Credit: Paul Hudson (CC BY 2.0)

E’ sempre un piacere quando gli Italia 90 tornano in Italia a suonare.

La band post-punk di stanza a Londra anche quest’anno torna nel nostro paese e tra poche settimane si esibiranno per ben tre volte.

Il loro primo LP, “Living Human Treasure“, era uscito a gennaio 2023 via Brace Yourself Records, ma il gruppo inglese sta già lavorando su nuovo materiale, che abbiamo già in parte ascoltato nel loro concerto bolognese dello scorso anno.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per giovedì 30 al Festival Primo Maggio di Leno (BS), per venerdì 1° maggio ai Bagni Elsa di Fano (PU) e per sabato 2 al Covo Club di Bologna.

Il live lombardo e quello marchigiano saranno a ingresso gratuito, mentre i biglietti per lo show emiliano sono già disponibili su ‘Dice.fm‘ a 15,50 €.