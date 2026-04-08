Credit: Eva Chambers

I Lemon Twigs, il progetto dei fratelli Michael e Brian D’Addario di Long Island, presentano “2 or 3″, l’ultimo gioiellino tratto dal loro nuovo album appena annunciato, “Look For Your Mind!”, in uscita l’8 maggio per Captured Tracks.

Riguardo a questo brano pop decisamente ottimista e vivace, Brian dice: “L’abbiamo suonata per la prima volta a Buenos Aires l’anno scorso e la mattina dopo mi sono svegliato avendo sognato il ritornello. È una cosa rara per me ed è ancora più raro che finisca per ricordarmi le parole. Ho dovuto interpretare cosa significasse “ha vissuto 2 o 3 volte più vite di me”. Mi ha fatto pensare a un ragazzo che non era abbastanza colto o mondano per la sua ragazza e doveva fingere di interessarsi all’arte e alla storia“.



Sotto la sua superficie pop, “Look For Your Mind!” contiene una corrente sotterranea di paranoia e sospetto. “Penso davvero che questo sia un periodo di follia. Devi davvero aggrapparti alla tua mente se non vuoi perderla“, dice Brian.



Una novità di questo album è l’inclusione dei membri dal vivo Reza Matin (batteria) e Danny Ayala (basso), oltre a Eva Chambers dei Tchotchke. Dato che in precedenza i fratelli D’Addario si occupavano da soli di tutto in studio, questo dimostra un ritrovato senso di libertà.