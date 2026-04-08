I Mono, maestri del post-rock giapponese, hanno annunciato un nuovo album. Il 12 giugno uscirà “Snowdrop” per l’etichetta Temporary Residence. Si tratta del primo album che la band ha registrato con Brad Wood (Smashing Pumpkins, Touché Amoré), dopo la scomparsa dell’amico e collaboratore di lunga data Steve Albini. Il primo singolo è “Winter Daphne”.

La band ha commentato il nuovo brano in un comunicato: “Il linguaggio dei fiori indica la Winter Daphne come ‘l’ultimo slancio di vita’, ‘gloria’ ed ‘eternità’. Nel momento incombente dell’addio finale, la vita è esplosa con un senso di orgoglio. I nostri ricordi condivisi sono riaffiorati come una lanterna rotante. Poi, è calata lentamente la quiete e tu ti sei trasformato in luce, partendo serenamente per il paradiso.“

Tracklist:

