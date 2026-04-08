Credits: Christian Bertrand

C’è un momento preciso, quando il sole inizia a calare, le luci si alzano e l’aria si riempie di salsedine, in cui si capisce che il Primavera Sound non è solo un susseguirsi di concerti, ma una splendida bolla dove il tempo non scorre, un melting pot di appassionati musicali da più parti del mondo, riuniti per alcuni dei giorni più memorabili che potranno mai vivere nella propria vita. E l’edizione di quest’anno si prospetta decisamente indimenticabile.

Se infatti il 2025 aveva strizzato l’occhio al pop mainstream con nomi come Sabrina Carpenter e Chappell Roan, il cartellone del 2026 è una lettera d’amore per i fan storici, che omaggia l’anima alternative del festival con grandi ritorni che hanno fatto tremare sin dall’annuncio. Vediamo alcuni dei più grandi comeback di questa edizione; se avete sempre sognato di vederli e non avete idea di quando potrebbe mai succedere… Il Primavera vi attende, qui i biglietti!

The XX

Tre brani da scoprire: “Heart Skipped a Beat”, “Shelter”, “Say Something Loving”.

Romy, Oliver e Jamie tornano finalmente insieme sul palco in formazione completa, dopo essersi presi una pausa per diversi anni per dedicarsi ai rispettivi (e fortunati) progetti solisti. Abbiamo visto Jamie xx live, ci siamo scatenati con Romy sotto cassa; un ritorno epocale di questo calibro, però, ce lo meritavamo proprio.

my bloody valentine

Tre brani da scoprire: “only shallow, “who sees you”, “you made me realise”.

Un nome che manda subito in estasi, che sicuramente non ci aspettavamo. Dopo un periodo di inattività iniziato nel 2018, possiamo dire che la presenza di Kevin Shields e soci è più che mai garanzia di volumi assordanti, visioni shoegaze e un impatto sonoro che promette di cambiare i connotati di chiunque si metta ad ascoltare. Pronti a portarvi i tappi per proteggere le orecchie?

The Cure

Tre brani da scoprire: “All I Ever Am”, “Underneath The Stars”, “Endsong”.

Eterei, eterni, evanescenti. Non suonavano al festival dal lontano 2012, anno in cui regalarono la performance singola più lunga della storia del Primavera, con un set leggendario di quasi tre ore. L’attesa per vederli tornare al Parc del Fòrum è semplicemente alle stelle; meglio se con un set lungo come quello di 14 anni fa, ma ci accontentiamo…

Massive Attack

Tre brani da scoprire: “Inertia Creeps”, “Mezzanine”, “Girl I Love You”.

Dopo aver lasciato l’amaro in bocca ai fan nel 2022 (causa annullamento della loro esibizione), sembra che il gruppo di Bristol stia effettivamente tornando alla riscossa per onorare questa promessa mancata. C’è chi teme che cancellino nuovamente l’esibizione, ma siamo ottimisti: se siamo riusciti a vedere persino FKA Twigs, che ha revocato la sua presenza per ben due anni di fila, c’è speranza per tutti.

Rilo Kiley

Tre brani da scoprire: “I Remember You”, “The Good That Won’t Come Out”, “The Frug”.

Una storia tribolata, quella dei Rilo Kiley, che però dall’anno scorso sta finalmente tornando sulle scene; una gemma assoluta per i nostalgici dell’indie-pop primi anni Duemila. Torna in mente la calda voce di Jenny Lewis, che sulle note di “Teenage Lovesong” canta “But now I’m back to see you again / Did you miss me?“. La risposta è, ovviamente, sì. Mille, mille volte sì, Jenny.