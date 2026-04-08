Credit: Andrew Blackstein

Dopo il tutto esaurito della sua unica tappa italiana lo scorso anno, Ryan Adams torna nel nostro paese con tre appuntamenti, da solo sul palco, del suo tour europeo. Le date da segnare in calendario sono giovedì 29 ottobre 2026 al Teatro Celebrazioni di Bologna, venerdì 30 ottobre al Teatro Clerici di Brescia e sabato 31 ottobre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Biglietti QUI.

Ryan Adams ha oltre 20 album in studio all’attivo e milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ha prodotto album per artisti di grande prestigio come Willie Nelson, Jesse Malin e Jenny Lewis, e ha collaborato con nomi influenti come Weezer, Fall Out Boy e America. Il suo profondo contributo alla musica spazia tra scrittura, produzione ed esibizioni con band come Whiskeytown e Ryan Adams & The Cardinals.

Giovedì 29 Ottobre 2026

Bologna, Teatro delle Celebrazioni – via Saragozza, 234

Inizio concerti h. 20:00

Venerdì 30 Ottobre 2026

Brescia, Teatro Clerici – via S. Zeno, 168

Inizio concerti h. 20:30

Sabato 31 Ottobre 2026

Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – via Pietro De Coubertin, 30

Inizio concerti h. 20:00