I Bleachers, guidati da Jack Antonoff, hanno annunciato un tour nel Regno Unito e in Europa per il 2026, a supporto del loro quinto album in studio, “Everyone For 10 Minutes”, in uscita il 22 maggio 2026 via Dirty Hit. Il disco (per ora tre brani svelati), a quanto ci dicono le note stampa, rappresenta la sintesi più completa del percorso della band, attraversando folk rock, pop soul e i classici richiami a Bruce Springsteen, mantenendo al centro una scrittura diretta e profondamente umana.

Il tour europeo prenderà il via il 5 novembre 2026 all’Alcatraz di Milano, per poi muoversi in Europa e successivamente spostarsi nel Regno Unito e in Irlanda, chiudendosi il 3 dicembre 2026 all’Eventim Apollo di Londra.

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