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The Noise Who Runs, progetto solista di Ian Pickering, (ex Sneaker Pimps) ha pubblicato il nuovo singolo “Commercial Road”, Il brano anticipa l’uscita del nuovo album “RE: GEN X”, prevista per l’8 maggio 2026. Prima di “Commercial Road” erano già stati presentati i singoli “Bang Bang” e “The Bodies Are Under The Bus Again”.

“Commercial Road” è, secondo quanto ci dicono le note stampa, il ritratto di una società in cui ogni cosa sembra essere in vendita.

“Commercial Road non è una canzone di protesta nel senso tradizionale. Ha qualcosa dei primi R.E.M., prima di ‘Out of Time’, e persino un aspetto dylaniano, ma non offre soluzioni né slogan. Piuttosto, mette davanti uno specchio: freddo, privo di sentimentalismo e accusatorio. Chiede cosa tolleriamo, cosa ignoriamo e cosa diventiamo silenziosamente come risultato. In una cultura dipendente dal rumore, forse ricorda che il vero pericolo non è il fuoco, ma la sua assenza dove invece sarebbe necessario”.

“RE: GEN X” è al tempo stesso un bilancio e una risposta — una reazione proveniente dall’interno di una generazione che ha ereditato il progresso, l’uguaglianza e una libertà in espansione, ma che non è riuscita a difenderli quando sono stati messi in pericolo. Inquadrato dall’ottimismo culturale della gioventù della fine degli anni ’80 e dalla seconda estate dell’amore degli anni ’90, l’album si interroga su come una generazione definita dallo scetticismo, dalla libertà e dalle possibilità abbia finito per accontentarsi dell’inazione mentre quei valori venivano lentamente smantellati, e su come lo scetticismo si sia trasformato in distacco, l’ironia abbia sostituito l’azione e il silenzio sia stato percepito come neutralità. Piuttosto che nostalgia, offre una critica della passività: cosa succede quando una generazione sa bene come stanno le cose, ma non fa nulla.

In “RE: GENX”, Pickering documenta una civiltà intrappolata in una spirale discendente di sua stessa creazione. L’album inquadra l’avidità sistemica, la guerra perpetua e l’erosione della dignità umana non come anomalie, ma come i meccanismi fondamentali di un mondo progettato per la propria rovina. Si tratta di una fredda valutazione di una società alimentata dagli interessi dell’élite, che lascia dietro di sé un’unica, urgente incertezza: se la presa di coscienza collettiva di questo decadimento possa effettivamente smantellare le strutture del potere o se lo slancio della distruzione sia ormai inarrestabile.

Tracklist:



1 The Summer Talking

2 Bang Bang

3 Trust Me I’m A Psychopath

4 This Song Sucks (Mind The Gap)

5 Just The English Way

6 The Bodies Are Under The Bus Again

7 Home Front Truths

8 We Are Breach

9 Commercial Road

10 All Assuming You