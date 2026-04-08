I Makeshift Art Bar, gruppo emergente di Belfast, hanno formatlo un contratto con la Heist or Hit etichetta di spicco nel panorama indie e annunciano l’uscita dell’EP “Marionette”, prevista per il 26 giugno, anticipato dal singolo “Chocolate”, prima uscita dopo l’ EP di gennaio 2025 “Lackluster Writing Makes Fundamental Reading”.

La band farà da spalla ai Chalk nel loro tour europeo (data italiana il 15 aprile al Santeria Toscana 31 di Milano). Post-punk, elettronica, ma anche sludge metal, hardcore e art rock, ecco i vari mondo sonori di un gruppo che si mostra come una delle band noise più interessanti del momento.

Joseph Sweeney (voce solista/chitarra/elettronica), Callum McGuigan (basso), Alleyah Boulaich (batteria) e Callum Sweeney (chitarra/lap steel) lanciano in pista la nuova “Chocolate”, un racconto di paralizzante ansia sociale e di una preferenza per una realtà poco lusinghiera e solitaria. Un mondo rabbioso e distorto, come se Aphex Twin si gettasse in una deragliante euforia noise.

“Scegliere la solitudine è qualcosa con cui tutti possiamo identificarci. In ‘Chocolate’, la solitudine è meno una fuga e più una resa – perdere ogni controllo rende facile accettare una vita di solitudine. Viene accettata con calore. Il nostro personaggio urla il paradosso di dire tutto, pur non desiderando nulla in cambio. Questo è l’ultimo tentativo di ottenere il possesso, nonostante la loro imminente rovina. È una discesa in una caverna di follia e più ci addentriamo, più è difficile sentire la voce della lucidità in superficie. Il mantra frenetico diventa una prigione – costruita mattone dopo mattone con le proprie mani. Sconfitti, svuotati, soli…“

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