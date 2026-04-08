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“Questa è senza dubbio la canzone più emozionante del mio nuovo album. Forse l’unica canzone di rottura, se così si può definire. In realtà non è proprio una canzone di rottura. È ambientata molto tempo dopo: questa canzone parla dell’attesa che il tuo ex ti mandi un messaggio il giorno del tuo compleanno.“

Parla così del suo nuovo singolo talker che da un seguito a “Gold Rush” uscita a febbraio. “Happy Birthday” parte a ritmo basso, cadenzato. Ma sappiamo che qualcosa stra crscendo, ed emoitivamente la canzone sale subito di tono e arriva dritta alla testa con quel climax costante e irrefrenabile e tutta la strumentazione che si fa sempre più potente. talker alza il tono vocale e ci porta con lei, nel suo mondo, nelle sue sensazioni così forti e intense,

L’alt-rock della fanciulla dimostra di avere spalle larghe e la strada per il nuovo album “Runaway Jane” si fa molto interessante.

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