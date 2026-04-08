Credit: Michael Tartaglia

Dopo aver condiviso solo poche settimane fa un nuovo singolo (che si è rivelata essere la title-track), “Terrestrials“, i Pond annunciano oggi il loro undicesimo LP, che si chiamerà proprio “Terrestials” e uscirà il prossimo 19 giugno via Mangovision / Secretly Distribution, a distanza di un paio d’anni esatti dal precedente, “Stung“.

Quando i Pond hanno registrato “Terrestrials” sembra che si siano imposti alcune regole: niente pedali fuzz, niente ballate e niente “stronzate alla Pink Floyd”. Un comunicato stampa cita come influenze le band post-punk gotiche Sisters Of Mercy e Magazine e sostiene che la band australiana abbia puntato su un’atmosfera da “goth al pub” con questo nuovo disco.

Proprio come “Terrestrials”, il nuovo singolo “Two Hands” è un brano rock elegante e movimentato con un beat sorprendentemente funky in sottofondo. Preferisco di gran lunga questa particolare fusione dance-rock rispetto a ciò che sta producendo in questi giorni Tame Impala, amico dei Pond.

Nel suddetto comunicato stampa, Nicholas Allbrook dei Pond afferma che “Two Hands” parla di uno scandalo assurdo specifico dell’Australia:

Questa canzone parla di quando la compagnia mineraria Rio Tinto ha fatto saltare in aria la Juukun Gorge nella Hammersley Range, nell’Australia Occidentale. Hanno distrutto dei ripari rocciosi sacri che avevano un’enorme importanza archeologica, culturale e spirituale. I ripari rocciosi contenevano una sequenza culturale che abbracciava 46.000 anni e che era stata custodita dalle comunità indigene locali. Mi chiedevo come avrebbero reagito i commentatori di questo Paese se la situazione fosse stata invertita e qualcuno avesse demolito il Vaticano, Notre Dame o St. Paul’s perché ostacolavano l’espansione delle loro aziende. Ad ogni modo, è un piccolo incoraggiamento per dirvi che avete tutto il diritto di essere fottutamente arrabbiati per questa ingiustizia.

“Terrestials” Tracklist:

1. Skyworks

2. Casuarina

3. Through The Heather

4. Two Hands

5. Roebuck Plains

6. The Fatal Shore

7. Tourmaline

8. Terrestrials

9. Personal Hell

10. Nashville (I’m Dying)