Il quarto LP degli American Football uscirà il mese prossimo e ora la band ha condiviso una delle collaborazioni con “No Feeling”, in cui Brendan Yates dei Turnstile duetta con Mike Kinsella.

Racconta Kinsella. “Dopo aver registrato le parti originali, mi ha chiesto se poteva provare un’armonia più alta che aveva in mente. Non appena ha iniziato a cantarla, siamo rimasti tutti a bocca aperta e ci siamo guardati l’un l’altro pensando ‘Oh cavolo! Quello è il tizio dei Turnstile!’ La sua voce è davvero unica, e una volta che ha cantato la parte nella sua estensione, era chiaro che quella parte ora apparteneva a lui e solo a lui…“

“LP4” uscirà il 1° maggio per Polyvinyl.