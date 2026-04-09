credit: Ilaria Lagioia

La cantautrice romana Valentina Polinori torna con un brano che esplora relazioni, desideri e fragilità: raccontando il conflitto tra ciò che siamo e ciò che vorremmo mostrare “mostri” è un viaggio intimo tra identità reale e modelli ideali.

Il videoclip animato è firmato dalla stessa Valentina Polinori, illustratrice e animatrice oltre che musicista.

Valentina presenterà “mostri” dal vivo come special guest nelle date di Marta Del Grandi a Roma e Napoli:

9 aprile – Roma, Largo Venue

10 aprile – Napoli, Auditorium 900

Info QUI.

mostri racconta la difficoltà di mostrarsi davvero: dentro una relazione, dove convivono desiderio di accoglienza e paura di rivelarsi, e nel rapporto con sé stessi, tra vulnerabilità e autoesigenze.

Cantautrice e musicista romana, Valentina Polinori intreccia musica e arti visive fin dagli esordi. Studia pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia e si laurea in Storia dell’Arte Contemporanea tra Parigi e Utrecht, diventando docente. Nel 2017 pubblica il debutto “Mobili”, seguito da un’intensa attività live in tutta Italia, aprendo tra gli altri Lo Stato Sociale, Galeffi, Julie’s Haircut e Persian Pelican. Nel 2020 esce “Trasparenti”, che la porta sui palchi di festival e rassegne nazionali. È finalista al Premio Bianca d’Aponte e selezionata per Musicultura. Nel 2023 pubblica “Le ombre”, il suo terzo album, anticipato dai singoli “Un buco” e “Alieni”. Il disco la porta anche all’estero, ospite del Festival Canzoni e Parole a Parigi. Tra 2023 e 2024 apre i concerti di Vasco Brondi, Sick Tamburo, Bnkr44 e Fulminacci.

La sua scrittura è essenziale, sospesa, profondamente emotiva. Dopo aver co-prodotto “Le ombre”, Valentina è ora al lavoro sul nuovo album, in uscita nel 2026.