Credit: Ariane Quignon

Il Mojotic Festival 2026 si svolgerà il 9, 10 e 11 agosto a Sestri Levante (GE). I concerti si terranno al Teatro Arena Conchiglia.

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La line-up piazza subito tre nomi principali per le varie giornate che stanno facendo molto parlare in ambito indie-rock. I Cardinals (9 agosto), band irlandese decisamente chiacchierata, originaria di Cork, pronta a seguire le tracce di Fontaines D.C. e The Murder Capital, che ha recentemente pubblicato l’album d’esordio “Masquerade“.

Poi ecco i Molotovs (10 agosto), che sempre di più stanno attirando le attenzioni di fan e stampa britannica e che già spesso sono stati in Italia. “Wasted on Youth” è carico di punk e garage e in questo caso i nomi tutelari sono Sex Pistols, The Libertines e Blondie.

Il terzo nome in line-up è quello dei Maruja (11 agosto), band che tra punk, metal, free jazz e rap ha piazzato un disco osannato come “Pain To Power“. Un gruppo che, dal vivo, è una vera e propria forza della natura a cui è impossibile resistere.

Ovviamente attendiamo anche gli altri nomi che completeranno la line-up del Festival.