Gli islandesi múm tornano in Italia con due appuntamenti, riportando dal vivo il suo inconfondibile intreccio tra elettronica sperimentale, glitch-pop e atmosfere cinematiche.
Dopo i concerti dello scorso inverno, la band aggiunge due tappe estive che segneranno il ritorno nel nostro Paese a pochi mesi dall’uscita del settimo album “History of Silence”, lavoro che conferma la dimensione sonora ampia e stratificata del progetto, nato tra Islanda e Sud Italia.
Le date annunciate sono:
23 giugno 2026 – Bologna @ BOtanique Festival
24 giugno 2026 – Milano @ Castello Sforzesco
Info e biglietti QUI.
Due concerti che permetteranno di rivedere dal vivo una delle formazioni più riconoscibili della scena islandese contemporanea, capace negli anni di costruire un linguaggio musicale sospeso tra minimalismo elettronico e scrittura atmosferica.