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Il duo australiano in ascesa Royel Otis pubblica il suo primo nuovo singolo dopo l’acclamato album del 2025, “hickey“. “Sweet Hallelujah” sviluppa il loro stile rilassato distintivo, ma suona come qualcosa di completamente nuovo: indie rock orchestrale, intimo quanto epico.

Il brano, imponente e suggestivo, segna perfettamente il debutto dei Royel Otis al Coachella Music and Arts Festival , si esibiranno allo XXX stage sabato 11 e 18 aprile, dopo il tour di marzo nelle edizioni di Lollapalooza in Argentina, Cile e Brasile.

Successivamente partiranno per Europa e Regno Unito con una serie di concerti tra headline, festival e date nelle arene come supporto ai Foo Fighters.

“Sweet Hallelujah” è un brano che chiede di essere vissuto dal vivo.

È un brano manifesto, dove la bellezza e la sua natura fugace si incontrano.“È una lettera d’amore d’addio a qualcuno a cui vuoi far sapere che, qualunque cosa accada, non cambierà ciò che provi per loro“, raccontano i Royel Otis.