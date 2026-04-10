Thirty Seconds To Mars in Italia. La band guidata da Jared Leto sarà protagonista di un appuntamento domenica 11 aprile 2027 all’Unipol Forum di Assago (MI), nell’ambito del nuovo tour internazionale “A Beautiful Lie vs This Is War”.

La tournée, nata per celebrare due degli album più iconici della loro carriera, offrirà per la prima volta ai fan la possibilità di vivere due dischi in un unico show, con la band impegnata a eseguire i brani più rappresentativi di “A Beautiful Lie” e “This Is War”. Il tour, composto da 17 date, attraverserà Europa e Regno Unito, con partenza il 6 aprile 2027 da Lisbona e tappe nelle principali città, tra cui Parigi, Milano, Berlino e Londra, fino alla chiusura il 1° maggio 2027 a Dublino. In un momento particolarmente significativo per i fan di lunga data, l’ex membro della band Tomo Milicevic tornerà sul palco insieme a Jared Leto e Shannon Leto, dando vita a una reunion rara e attesissima.

A distanza di due decenni, entrambi gli album continuano a risuonare con la stessa urgenza e intensità che li hanno resi iconici, confermandone l’eredità e l’impatto culturale. Lo show si preannuncia potente ed emozionale, capace di unire passato e presente e di riportare sul palco le sonorità e l’energia dei dischi che hanno segnato un’intera generazione. Ogni serata offrirà un’esperienza ad alto impatto, carica di nostalgia, in grado di trasportare il pubblico nei ricordi e nelle emozioni legate a queste canzoni, mentre una nuova generazione potrà scoprirne per la prima volta tutta la forza.

Biglietti QUI.