Credit: julia naglestad

Il gruppo indie-pop norvegese Nansy torna con il suo tanto atteso album di debutto, in uscita 25 anni (!) dopo la formazione della band a Oslo intorno all’anno 2000. Inizialmente promettente gruppo indie, i Nansy si sciolsero dopo aver pubblicato un solo EP. Ora, un quarto di secolo dopo, si riuniscono per completare finalmente il loro tanto atteso album di debutto.

“Need You Around” uscirà il 29 maggio 2026 per Saiko Records e Fastcut Records (Giappone).

Tutti i dieci brani dell’album sono scritti e prodotti da Børge Sildnes (Dylan Mondegreen). Nei Nansy, tuttavia, egli si fa da parte come cantante solista, lasciando che sia Anita Nansy Valderhaug a dare vita alle canzoni con la sua voce chiara, intima ed emotivamente risonante — conferendo alla musica una morbidezza e un calore distintivi.

Per ora gli assaggi sono due, ricchi di dolcezza pop e melodie incantevoli. Parliamo di “Running Into You” e la nuovissima “Matters Of The Heart”, canzoni che mettono in luce l’animo più delicato di Mondegreen, quello basato su pochi ma preziosi elementi, dove la melodia è al centro di tutto. Una vera delizia.

Con “Need You Around”, i Nansy trasformano un’assenza di 25 anni in un disco indie-pop profondamente umano, plasmato dall’esperienza vissuta, dalla maturità creativa e dal desiderio semplice ma potente di riconnettersi.

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