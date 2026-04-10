“Talk to Myself” è una canzone che parla dell’odio verso ciò che un tempo si amava. Non perché ti abbia ferito, ma perché il dolore di non averlo più è più grande della gioia che provavi all’inizio. Alla fine rimani solo con te stesso, l’unica costante nella tua vita, chiedendoti come fai a sopportarlo.



Proprio un piavcere ritrovare i No Suits In Miami, che si muovono sempre su quelle magiche coordinate pop agrodolci così care a band come Lush e The Field Mice. Il loro sound è sempre caratteristico, riconoscibile e invitante e il tutto si ritrova anche in questa nuova “Talk To Myself”. Si ritrovano profumi di passato nel loro guitar-pop, quella malinconia che ci faceva battere forte il cuore per la Sarah Records ad esempio.

Il 2026 dovrebbe portarci il loro album, speriamo arrivi presto, perchè anche questa nuova anticipazione, che segue “Crying At The Club” e “Marion” ci fa ben sperare.

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